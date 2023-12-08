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Безработным россиянам разрешат брать подработки без потери пособия

12:42
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Об этом рассказали в Минтруда

Новая редакция закона "О занятости населения" позволит официально безработным россиянам брать краткосрочные подработки без потери пособия по безработице. Об этом в пятницу, 8 декабря. рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

Как уточнила замглавы Минтруда, до пяти рабочих дней на основании договора гражданско-правового характера можно работать, при этом служба занятости не имеет право отменять назначенное пособие по безработице, пишет "Российская газета".

Важный момент, что появляется новшество, у нас такого никогда не было. Во время того, как ты находишься в периоде безработицы, ты имеешь право взять недолгую подработку. Если раньше ты устраивался на какие-то разовые работы, то тебя сразу снимали с учета.

Ранее сообщалось, что для дальнейшей поддержки рынка труда принято решение продлить в 2024 году отдельные меры стимулирования занятости. Это, в частности, касается субсидирования создания временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения.

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в ноябре отмечал, что в стране сохраняется устойчиво низкая безработица, в районе 3%.

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