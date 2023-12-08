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Члены ЕС могут получить полномочия блокировать импорт газа из России

12:43
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Брюссель продолжает реализацию санкционной политики

Брюссель разрабатывает законодательные меры, позволяющие государствам — членам Евросоюза ограничить или полностью перекрыть поставляющим газ компаниям из России и Белоруссии доступ к европейским газотранспортным сетям.

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Как пишет The Financial Times, членам ЕС позволят "частично или, где это оправдано, полностью наложить запрет" на поставки такими компаниями углеводородов в случае угрозы интересам нацбезопасности.

Это даст возможность выходить из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты огромной компенсации.

Ранее сообщалось, что Евросоюз с февраля 2022 года потратил на импорт газа 304 миллиарда евро, переплатив за это из-за антироссийских санкций 185 миллиардов евро. Примечательно, что Россия, несмотря на сокращение объемов поставок на фоне санкций, из-за скачка цен получила дополнительные 14 миллиардов евро.

При этом глава Минэнерго России Николай Шульгинов рассказал, что Москва открыта к переговорам по вопросу поставок природного газа на европейский рынок. Он подчеркнул, что Россия по-прежнему является надежным поставщиком природного газа.

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