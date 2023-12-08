После стрельбы в брянской школе завели уголовное дело о халатности

Руководство школы убрало металлодетектор
После стрельбы в брянской школе в отношении ее руководства возбудили уголовное дело о халатности.
В ходе проверки выяснилось, что прошлым утром стационарный металлодетектор на входе в гимназию был убран, из-за этого восьмиклассница смогла пронести в школу ружье, сообщили в прокуратуре.
В настоящий момент задержаны директор частного охранного предприятия "Экскалибур", дежурившая в тот день день охранница школы и отец стрелявшей восьмиклассницы.
7 декабря ученица восьмого класса гимназии №5 города Брянска открыла огонь по своим одноклассникам из помпового ружья. В результате происшествия погиб один ребенок, еще пятеро пострадали. Устроившая стрельбу восьмиклассница покончила жизнь самоубийством. В данный момент следователи выясняют мотивы и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия".
На следующий день пострадавших доставили в Москву в тяжелом состоянии. Подростки получают лечение в реанимационном отделении детской кинической больницы России.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"