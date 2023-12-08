ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

После стрельбы в брянской школе завели уголовное дело о халатности

13:06
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Руководство школы убрало металлодетектор

После стрельбы в брянской школе в отношении ее руководства возбудили уголовное дело о халатности.
Три человека задержаны по делу о стрельбе в брянской школе

В ходе проверки выяснилось, что прошлым утром стационарный металлодетектор на входе в гимназию был убран, из-за этого восьмиклассница смогла пронести в школу ружье, сообщили в прокуратуре. 

В настоящий момент задержаны директор частного охранного предприятия "Экскалибур", дежурившая в тот день день охранница школы и отец стрелявшей восьмиклассницы.

7 декабря ученица восьмого класса гимназии №5 города Брянска открыла огонь по своим одноклассникам из помпового ружья. В результате происшествия погиб один ребенок, еще пятеро пострадали. Устроившая стрельбу восьмиклассница покончила жизнь самоубийством. В данный момент следователи выясняют мотивы и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия". 

На следующий день пострадавших доставили в Москву в тяжелом состоянии. Подростки получают лечение в реанимационном отделении детской кинической больницы России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Уголовное дело о халатности возбуждено после стрельбы в брянской гимназии
Уголовное дело о халатности возбуждено после стрельбы в брянской гимназии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.