После стрельбы в брянской школе завели уголовное дело о халатности

Руководство школы убрало металлодетектор

После стрельбы в брянской школе в отношении ее руководства возбудили уголовное дело о халатности.

В ходе проверки выяснилось, что прошлым утром стационарный металлодетектор на входе в гимназию был убран, из-за этого восьмиклассница смогла пронести в школу ружье, сообщили в прокуратуре.

В настоящий момент задержаны директор частного охранного предприятия "Экскалибур", дежурившая в тот день день охранница школы и отец стрелявшей восьмиклассницы.

7 декабря ученица восьмого класса гимназии №5 города Брянска открыла огонь по своим одноклассникам из помпового ружья. В результате происшествия погиб один ребенок, еще пятеро пострадали. Устроившая стрельбу восьмиклассница покончила жизнь самоубийством. В данный момент следователи выясняют мотивы и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия".

На следующий день пострадавших доставили в Москву в тяжелом состоянии. Подростки получают лечение в реанимационном отделении детской кинической больницы России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"