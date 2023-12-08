Собянин осмотрел новую площадку по производству медизделий в индустриальном парке "Руднево"

Выпускать на предприятии будут, среди прочего, абсорбирующее белье

Здесь обучают оказанию первой помощи в случае пожара или другой экстремальной ситуации. Объясняют, как правильно накладывать бинт, делать искусственное дыхание.

Этот московский симуляционный центр - большой проект, где обучают уходу за людьми, прикованными к постели, страдающими разными серьезными заболеваниями. Прийти сюда могут и те, кто работает в социальных учреждениях, и те, кто самостоятельно ухаживает за родными.

В центре -большое количество тренингов и программ. Фактически здесь дают новую профессию - помощник по уходу.

"У нас одиннадцать учебных станций, которые выстроены по принципу пяти основных потребностей человека - это потребность в гигиене, потребность в движении, потребность в безопасности, потребность в заботе и потребность в уважении. Мы обучаем на высокотехнологичных манекенах, мы обучаем на современном оборудовании, мы даем знания о всех существующих средствах вспомогательных", - отметила Елена Воронова, руководитель симуляционного центра.

Учат, как правильно пользоваться различными гигиеническими средствами и абсорбирующим бельем. Оно теперь - отечественного производства. Буквально за полгода был построен уникальный завод в индустриальном парке "Руднево". Просторные светлые цеха, высокотехнологичные линии. Выпускают восемь типов гигиенической продукции. Особенности технологического процесса оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил - такое абсорбирующее белье конкурентно с импортными аналогами и стоит - дешевле.

"Раньше оно закупалось практически все по импорту, мы разработали офсетный контракт и заключили с вашей компанией на поставку 45 миллионов единиц на десять лет. Это примерно четыре, четыре с половиной миллиона единиц абсорбирующего белья, что закрывает потребности наших инвалидов Москвы, это около 100 тысяч человек, очень важное социальное направление", - добавил мэр.

В 2024 году все, кто нуждается в таких средствах гигиены, будут получать их раз в три месяца бесплатно. И каждому привезут с завода на дом.

Настоящим прорывом в импортозамещении, подчеркнул мэр, стало и другое производство в парке "Руднево" - создание отечественных банкоматов на базе российских микропроцессоров. Банкоматы поддерживают все финансовые операции, оснащены считывателями бесконтактных или транспортных карт, биометрической камерой, защитой от мошенников. Мощность завода сейчас - порядка 15 тысяч устройств в год. При необходимости она может быть увеличена в два раза. А самый первый банкомат уже представлен на международной выставке "Россия" на ВДНХ.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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