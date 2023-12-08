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Собянин осмотрел новую площадку по производству медизделий в индустриальном парке "Руднево"

14:59
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Выпускать на предприятии будут, среди прочего, абсорбирующее белье

Здесь обучают оказанию первой помощи в случае пожара или другой экстремальной ситуации. Объясняют, как правильно накладывать бинт, делать искусственное дыхание.

Этот московский симуляционный центр - большой проект, где обучают уходу за людьми, прикованными к постели, страдающими разными серьезными заболеваниями. Прийти сюда могут и те, кто работает в социальных учреждениях, и те, кто самостоятельно ухаживает за родными.

В центре -большое количество тренингов и программ. Фактически здесь дают новую профессию - помощник по уходу.

"У нас одиннадцать учебных станций, которые выстроены по принципу пяти основных потребностей человека - это потребность в гигиене, потребность в движении, потребность в безопасности, потребность в заботе и потребность в уважении. Мы обучаем на высокотехнологичных манекенах, мы обучаем на современном оборудовании, мы даем знания о всех существующих средствах вспомогательных", - отметила Елена Воронова, руководитель симуляционного центра.

Учат, как правильно пользоваться различными гигиеническими средствами и абсорбирующим бельем. Оно теперь - отечественного производства. Буквально за полгода был построен уникальный завод в индустриальном парке "Руднево". Просторные светлые цеха, высокотехнологичные линии. Выпускают восемь типов гигиенической продукции. Особенности технологического процесса оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил - такое абсорбирующее белье конкурентно с импортными аналогами и стоит - дешевле.

"Раньше оно закупалось практически все по импорту, мы разработали офсетный контракт и заключили с вашей компанией на поставку 45 миллионов единиц на десять лет. Это примерно четыре, четыре с половиной миллиона единиц абсорбирующего белья, что закрывает потребности наших инвалидов Москвы, это около 100 тысяч человек, очень важное социальное направление", - добавил мэр.

В 2024 году все, кто нуждается в таких средствах гигиены, будут получать их раз в три месяца бесплатно. И каждому привезут с завода на дом.

Настоящим прорывом в импортозамещении, подчеркнул мэр, стало и другое производство в парке "Руднево" - создание отечественных банкоматов на базе российских микропроцессоров. Банкоматы поддерживают все финансовые операции, оснащены считывателями бесконтактных или транспортных карт, биометрической камерой, защитой от мошенников. Мощность завода сейчас - порядка 15 тысяч устройств в год. При необходимости она может быть увеличена в два раза. А самый первый банкомат уже представлен на международной выставке "Россия" на ВДНХ. 

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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Производство медизделий в индустриальном парке "Руднево"
Производство медизделий в индустриальном парке "Руднево"
Производство медизделий в индустриальном парке "Руднево"
Производство медизделий в индустриальном парке "Руднево"
Производство медизделий в индустриальном парке "Руднево"
Производство медизделий в индустриальном парке "Руднево"
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Производство банкоматов "Руднево"
Производство банкоматов "Руднево"
Производство банкоматов "Руднево"
Производство банкоматов "Руднево"
Производство банкоматов "Руднево"
Производство банкоматов "Руднево"
Производство медизделий в индустриальном парке "Руднево"
Производство медизделий в индустриальном парке "Руднево"
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