В Подмосковье спасли провалившуюся под лед Принцессу

Она вырвалась из ледяного плена

Характер у дворняги Принцессы - под стать кличке и происхождению. Взбалмошный. Уши вразлет, хвост, как плетка, крутится во все стороны. Рвется с поводка. Знакомится с прохожими.

А день назад собака едва не погибла. Хозяева вывели ее на прогулку. Игривое животное, на морозном воздухе почуяв свободу, убежало. Сколько ни звали - в ответ тишина. Позже выяснилось почему. Принцесса провалилась под лед в пруду. И такой, замерзающей и скулящей в полынье, ее увидела случайная прохожая. И вызвала спасателей.

Казалось, до пса рукой подать. Но лед тонкий. Пришлось надевать специальный костюм и ползти к Принцессе по-пластунски. Вот вроде и свобода. Но перепуганная собака озиралась по сторонам. И вместо того, чтобы идти к людям, проявила чудеса недисциплинированности. Поковыляла в другую сторону. Спасатели в сердцах отпустили вслед бестолковой королевской особе пару нелитературных эпитетов. А через несколько минут стало ясно - это еще не финал. Собака побежала дальше по кромке льда и провалилась еще раз. Благо теперь - на мелководье. Принцессу уже без риска и особого труда вытащили на берег.

Замерзшую собаку взяла на передержку очевидица этой "ледовой операции". А когда нашлись хозяева, четвероногую сразу повезли к ветеринару. На стол в клинике Принцесса усаживалась неохотно. Но когда успокоилась и врач осмотрел собаку, все облегченно выдохнули. Легкие чистые, глаза ясные.

Со стрессом, похоже, Принцесса прекрасно справилась еще на передержке, когда оказалась в теплой квартире.

"Она съела две котлетки, ну и все, просто лежала. Когда я приехала, она оживилась, узнала меня, мы ее потащили на руках, потому что она вырывалась, а потом она выбежала из машины, забежала домой радостная", - рассказывает хозяйка.

Такое с Принцессой приключилось впервые. Собаке почти два года. Она очень подвижная. Но раньше никогда не убегала.

Кстати, у пожарных в офисе тоже есть существо пушистое и беспородное. Подобрали на улице. Кошка в полынью не лезет, проблем не создает. Словно понимает - у нее хотя и девять жизней, но лучше быть по ближе к тем, кто всегда сможет их спасти.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"