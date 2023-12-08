Для электрических речных судов Москвы начался первый зимний сезон

Они продолжают курсировать по Москве-реке

В снегопад и морозы по Москве-реке продолжают курсировать речные трамваи - новый городской транспорт, который в суровых зимних условиях подтверждает свой статус круглогодичного. На борту - комфортно и приятно.

Пассажирские трамвайчики курсируют по двум маршрутам - от причала "Печатники" до станции ЗИЛ и от Киевского вокзала до причала "Сердце Столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. С момента запуска выполнено уже более 350 тысяч рейсов, и даже застывшая река для инновационных аквабусов не станет препятствием.

"Суда обладают ледовым классом "Лед-20". Это позволяет им ходить зимой по реке по мелкобитому льду толщиной до 20 сантиметров. В случае сложной ледовой обстановки предусмотрены ледоколы, которые будут прокладывать путь для бесперебойной работы электросудов. В зимний период каких-либо изменений в работе регулярного речного транспорта не ожидается", -сообщил Дмитрий Бочков, пресс-секретарь ГКУ "Организатор перевозок".

За московским флотом круглосуточно наблюдают специалисты речного ситуационного центра. На городскую акваторию нацелены около 300 видеокамер. Операторы готовы среагировать на любую внештатную ситуацию - будь то происшествие на воде или выход на лед.

"Толщина льда в акватории, особенно в судоходной акватории города, неоднородна. Глазу это не видно, но подводные течения подмывают толщину льда, можно провалиться. Мониторим, насколько это возможно, мониторим акваторию, в том числе и ледовую, взаимодействуем со спасателями при расследовании, при выяснении ситуаций", - отметила Марина Бусова, советник руководителя Центра организации дорожного движения.

Зимой большинство прогулочных причалов перестали работать, поэтому электрические суда перемещаются между плавучими станциями, здесь тоже работают специалисты ЦОДД - консультируют и помогают при посадке. Для этого в центре даже появилась новая служба пассажирского сервиса. Инспекторы также следят за безопасностью и в случае необходимости связываются с речным ситуационным центром.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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