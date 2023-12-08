Россия предложит БРИКС создать собственную расчетную единицу

Об этом рассказал глава Минфина

Россия планирует продвигать тему расчетной единицы на площадке БРИКС. Об этом в пятницу. 8 декабря, рассказал российский министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина подтвердил наличие сложностей с осуществлением расчетов между Россией и государствами, на которые переориентировались российские торговые потоки, сообщает "Интерфакс".

Действительно, у нас партнеры сегодня основные торговые: Китай, Индия, Турция, Персидский залив, во всяком случае, все те дружественные страны, куда переориентируются торговые потоки. И если китайский юань конвертируемый, и расчеты в китайских юанях абсолютно такие же, как в других конвертируемых валютах, то в индийских рупиях есть проблема. Наши партнеры индийские говорят: "Давайте мы вам лучше не заплатим, а вы вкладывайтесь этими деньгами в нашу экономику". И многие так и поступают.

Однако российские власти стимулируют компании-экспортеры возвращать экспортную выручку в денежной форме, поэтому важно проработать вопрос расчетной единицы в рамках БРИКС, отметил Силуанов.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел рассказали, что Россия в период своего председательства в БРИКС в 2024 году намерена сосредоточиться на развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивание расчетов в национальных валютах.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что созданная на основе доллара мировая финансовая система начинает постепенно разрушаться. На этом фоне Москва изъявляла готовность инициировать создание нового инструмента взаимных расчетов в рамках БРИКС.

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