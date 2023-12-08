В музее-заповеднике "Царицыно" откроется выставка "Стать Романовым"

Личные вещи, табели успеваемости, рисунки, письма, редкие фотографии

Как воспитывали и чему учили детей в императорской семье, можно узнать на выставке "Стать Романовым", которая откроется в субботу в музее-заповеднике "Царицыно".

Личные вещи, табели успеваемости, рисунки, письма, редкие фотографии, связанные с наследниками престола, начиная с Петра Первого, представлены в нескольких залах. А различным системам образования, принятым у Романовых в разные периоды, вообще посвящен отдельный раздел.

Ну и, конечно, игрушки - без них немыслимо детство даже будущих императоров: крохотные пушки, солдатики, погремушка.

"Существует несколько интерактивных объектов, которым можно отдельно уделить внимание: например, катальная горка, которая стояла в Александровском дворце у семьи Николая Второго, или дневники великих императоров и князей, много предметов искусства, детских работ", - отметила генеральный директор музея‑заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина.

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