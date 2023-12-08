В Санкт-Петербурге прошел День российской моды

С уходом зарубежных брендов красивая одежда не закончилась

День российской моды, который накануне так ярко прошел в Петербурге, доказал: отечественная индустрия не просто жива, она активно развивается, уверенно заняв нишу ушедших зарубежных брендов.

"Российские бренды достигли почти триллиона рублей в 2023 году, по сравнению в прошлым годом это рост на 22 процента", - сообщил Олег Бочаров, заместитель министра промышленности и торговли.

Дефиле от ведущих фэшн-производителей России проводилось в творческом пространстве с говорящим названием Raskroi. Это экспериментальная площадка и, можно сказать, взлетная полоса для молодых дизайнеров.

"Мы любую идею любого дизайнера можем произвести, можем реализовать на конкретном изделии, можем подобрать конкретные лекала, можем сделать малую партию", - указал Фарид Камалов, генеральный директор Concept Group.

Организатором показа впервые стал крупный федеральный ритейлер Concept Group, входящий в АФК "Система". Компания не только инвестирует в производство одежды, но и охотно поддерживает креативные тренды в создании новых моделей.

"Будем делать это регулярно, будем приглашать в том числе и наших конкурентов, чтобы участвовать в этих показах, чтобы действительно это было массовое мероприятие", - сказал Артем Засурский, председатель совета директоров Concept Group.

Организаторам и участникам петербургского Дня российской моды были вручены ведомственные награды за вклад в развитие отрасли. В том числе молодым специалистам. Инициативу поддержали девелопер "Эталон", косметический бренд Natura Siberica, гостиничная сеть Cosmos и другие партнеры.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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