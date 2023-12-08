Песков рассказал, когда Путин объявит свое решение по выборам

В марте пройдут трехдневные президентские выборы

Президент России Владимир Путин огласит свое решение относительно участия или неучастия в следующих выборах главы государства тогда, когда посчитает нужным. Об этом в пятницу, 8 декабря, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул спикер Кремля, Владимир Путин опирается на поддержку россиян, при этом преследуя главный интерес — повышение уровня жизни граждан.

В обращениях, адресованных президенту к предстоящей прямой линии, многие выражают поддержку главе государства и призывают его баллотироваться на новый срок — "это бросается в глаза", цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на съезде партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" кандидатом в президенты России от этой политической силы будет выбран Владимир Путин. Однако в партии не исключили, что "к этому времени, возможно, произойдут ожидаемые события, и на тот момент либо как самовыдвиженец, или какие-то другие решения будут по кандидатуре Владимира Путина".

В Центризбиркоме, комментируя подготовку к предстоящим выборам, предупредили, что онлайн-голосование будет возможно только в тех регионах страны, где оно уже проходило, а за рубежом его использовать не будут из соображений безопасности.

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