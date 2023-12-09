"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!": История и традиции праздника

На Руси этот праздник имел особое значение для крестьян

"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!" – популярное выражение, знакомое многим из школьных уроков истории. На Руси этот праздник имел особое значение для крестьян, поскольку в Юрьев или Егорьев день они могли переходить от одного помещика к другому. Однако сегодня мало кто знает истинный смысл этого праздника. В связи с этим журналисты ТВЦ.RU подготовили материал, который расскажет об истории и традициях Юрьева дня.

Когда отмечается Юрьев день?

На Руси под именем Юрий или Егорий почитали великого мученика Георгия Победоносца. Издавна он был одним из самых почитаемых святых. Согласно церковному календарю, существует как минимум три праздника в честь мученика:

6 мая – день мученической кончины святого Георгия;

16 ноября – освящение в IV веке храма Святого Георгия в Лидде;

9 декабря – освящение церкви великомученика Георгия в Киеве в 1051 году.

Именно последняя дата была известна на русской земле как Юрьев день. Изначально этот церковный праздник называли Егорием Осенним, поскольку по старому стилю он выпадал на 26 ноября.

Что происходило в Юрьев день?

Юрьев день завершал цикл осенних полевых работ: к этому времени весь урожай уже был убран, и наступало время расчета – когда помещики платили крестьянам за проделанную работу. Чем лучше был урожай, тем больше давали денег. Однако далеко не все помещики платили честно. Многие старались "объегорить" крестьян или обсчитать. Именно с Юрьевым днем связано происхождение этого слова.

До 15-го века крестьяне могли свободно переходить от одного помещика к другому. Однако во времена правления Московского князя Ивана III ситуация изменилась – Юрьев день стал первым шагом на пути к полному закрепощению крестьян.

Согласно Судебнику 1497 года, крестьяне могли совершать переход в течение одной недели до Юрьева дня и в течение одной недели после. Позднее это ограничение подтвердил свод законов, принятый Иваном Грозным в 1550 году.

Какие традиции было принято соблюдать в Юрьев день?

В этот день простолюдины начинали готовить дом и хозяйство к зимнему периоду: утепляли окна и запасали дрова. Еще было принято произносить заговоры для защиты домашнего скота от хищников – волков, медведей и лисиц.

Приметы на Юрьев день:

Если ветер в праздничный день дует с севера – стоит ждать скорых заморозков;

Утренний иней на Юрьев день – предвестник богатого урожая в следующем году;

Если на Юрьев день выпадает много снега – в мае все деревья будут уже зелеными;

Морозы на Юрьев день означают, что вся предстоящая зима будет холодной.

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