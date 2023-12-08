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Собянин посетил в "Руднево" производство отечественных банковских систем

13:31
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Завод стал настоящим прорывом в сфере импортозамещения

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил высокотехнологичное производство банковских систем в индустриальном парке "Руднево".

Устройства работают на базе отечественных микропроцессоров "Эльбрус". Это стало настоящим прорывом в сфере импортозамещения, сообщил мэр в своем Telegram-канале.

В настоящий момент завод производит порядка 15 тысяч банкоматов в год, в числе заказчиков – шесть российских банков. В перспективе выпускать в два раза больше банкоматов, отметил Собянин.  

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