Собянин посетил в "Руднево" производство отечественных банковских систем

Завод стал настоящим прорывом в сфере импортозамещения

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил высокотехнологичное производство банковских систем в индустриальном парке "Руднево".

Устройства работают на базе отечественных микропроцессоров "Эльбрус". Это стало настоящим прорывом в сфере импортозамещения, сообщил мэр в своем Telegram-канале.

В настоящий момент завод производит порядка 15 тысяч банкоматов в год, в числе заказчиков – шесть российских банков. В перспективе выпускать в два раза больше банкоматов, отметил Собянин.

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