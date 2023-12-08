Гольфистка Гусева стала первой россиянкой в LPGA TOUR

Осенью она выиграла второй по значимости женский тур

Российская спортсменка Наталия Гусева стала постоянной участницей тура Женской профессиональной ассоциации гольфа, сообщает пресс-служба Московской федерации гольфа.

Осенью 2023 года гольфистка Наталия Гусева стала победительницей Black Desert Championship – второго по значимости женского тура Северной Америки. Благодаря чемпионству в этом соревновании спортсменка получила достаточное количество квалифицированных баллов для попадания на Олимпийские игры 2024 года.

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