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Гольфистка Гусева стала первой россиянкой в LPGA TOUR

13:37
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Осенью она выиграла второй по значимости женский тур

Российская спортсменка Наталия Гусева стала постоянной участницей тура Женской профессиональной ассоциации гольфа, сообщает пресс-служба Московской федерации гольфа.

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Осенью 2023 года гольфистка Наталия Гусева стала победительницей Black Desert Championship – второго по значимости женского тура Северной Америки. Благодаря чемпионству в этом соревновании спортсменка получила достаточное количество квалифицированных баллов для попадания на Олимпийские игры 2024 года.  

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