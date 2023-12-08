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Собянин осмотрел высокотехнологичное производство медизделий в "Руднево"

13:40
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Его создали в рамках офсетного контракта с городом всего за полгода

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую площадку по производству медицинских изделий в индустриальном парке "Руднево". Об этом он рассказал в пятницу, 8 декабря, в своем Telegram-канале.

Как уточнил Собянин, завод создали в рамках офсетного контракта с городом всего за полгода. Локализация производства в столице гарантирует стабильность поставок этих изделий по нашей социальной программе. Абсорбирующее белье и другие специальные изделия получают больше 100 тысяч москвичей с инвалидностью.

В 2024 году радикально упростим процесс — раз в три месяца полный комплект необходимых средств гигиены привезут домой прямо с завода. Мощности хватит, чтобы полностью обеспечить потребности Москвы, а также выйти на отечественный и зарубежный рынки.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что за январь – август 2023 года производство лекарств в Москве выросло на 47,6%. В городе насчитывается больше 200 предприятий, выпускающих лекарственные средства и медицинские изделия.

В сентябре в Министерстве здравоохранения подчеркивали, что все представленные на рынке и зарегистрированные в России медицинские изделия соответствуют требованиям качества, безопасности и эффективности.

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