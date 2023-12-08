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Песков ответил на заявления США о переговорах на условиях Киева

14:00
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Россия продолжит спецоперацию до полного достижения ее целей

Утверждения из Вашингтона о том, что Россия может согласиться на мирные переговоры с Украиной, приняв условия киевского режима, оторваны от реальности. Такое заявление сделал в пятницу, 8 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Спикера Кремля попросили прокомментировать высказывания представителя Белого дома о том, что Соединенные Штаты планируют в 2024 году поставить Москву перед дилеммой и вынудить ее сесть за переговорный стол с Киевом на условиях украинских властей.

Песков подчеркнул, что это "нереалистично абсолютно", сообщает РИА Новости. При этом пресс-секретарь президента России призвал украинцев понять, что "американцы — весьма прагматичные ребята, и, естественно, для них главная цель — это свое благосостояние", а до граждан Украины Вашингтону нет дела.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на мирных переговорах с Киевом весной 2022 года, заявил, что мир с Украиной возможен при условии выполнения стратегических целей спецоперации. При этом политик подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от возобновления переговорного процесса.

На необходимости диалога с Москвой настаивает министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Дипломат отметил, что на Западе не должны бояться сесть за стол переговоров с русскими, поскольку "тенденция копаться в наших собственных эхо-камерах во внешней политике опасна для жизни".

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
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