Россия продолжит спецоперацию до полного достижения ее целей

Утверждения из Вашингтона о том, что Россия может согласиться на мирные переговоры с Украиной, приняв условия киевского режима, оторваны от реальности. Такое заявление сделал в пятницу, 8 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили прокомментировать высказывания представителя Белого дома о том, что Соединенные Штаты планируют в 2024 году поставить Москву перед дилеммой и вынудить ее сесть за переговорный стол с Киевом на условиях украинских властей.

Песков подчеркнул, что это "нереалистично абсолютно", сообщает РИА Новости. При этом пресс-секретарь президента России призвал украинцев понять, что "американцы — весьма прагматичные ребята, и, естественно, для них главная цель — это свое благосостояние", а до граждан Украины Вашингтону нет дела.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на мирных переговорах с Киевом весной 2022 года, заявил, что мир с Украиной возможен при условии выполнения стратегических целей спецоперации. При этом политик подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от возобновления переговорного процесса.

На необходимости диалога с Москвой настаивает министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Дипломат отметил, что на Западе не должны бояться сесть за стол переговоров с русскими, поскольку "тенденция копаться в наших собственных эхо-камерах во внешней политике опасна для жизни".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"