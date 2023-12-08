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Силуанов назвал "Буратино" лучшим пособием по финансовой грамотности

14:08
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Выбор бизнес-партнеров - это очень важно

Министр финансов России Антон Силуанов назвал "Буратино" своим любимым мультфильмом по финансовой грамотности.
Названы любимые советские мультфильмы россиян

"Наверное, знаете, на ум приходит что-то типа "Буратино", - заявил министр во время выставки "Россия" (цитата по РИА Новости).

Силуанов подчеркнул, что не стоит гнаться за большими деньгами, как это как предлагали Буратино лиса Алиса и кот Базилио, и нельзя получить все сразу, посадив денежное дерево, на котором вырастут доллары или рубли.

"Надо иметь хороших бизнес-партнеров. Вот, наверное, самое главное", — объяснил он, добавив, что важно заниматься своим образованием.

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