Президент вручил медали "Золотая Звезда" Героям России

Российские военнослужащие — участники спецоперации на Украине полностью развеяли миф о неуязвимости западной боевой техники. Об этом в пятницу, 8 декабря, рассказал президент России Владимир Путин во время церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России.

Глава государства отметил, что среди награжденных немало тех, кто для выполнения поставленных боевых задач "успешно и мастерски применял современные технологии, беспилотные летательные аппараты", сообщает "Интерфакс".

Они смело и отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры, среди которых совсем молодые люди, собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки и другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства. Полностью развеяли миф об их неуязвимости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что Россия идет только к победе, при этом Запад в лучшем случае может рассчитывать лишь на замороженный конфликт. Риттер поинтересовался, "что может быть лучше демонстрации россиянам и всему миру горящих американских танков".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"