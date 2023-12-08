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Путин: бойцы СВО развеяли миф о неуязвимости западной бронетехники

14:23
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Президент вручил медали "Золотая Звезда" Героям России

Российские военнослужащие — участники спецоперации на Украине полностью развеяли миф о неуязвимости западной боевой техники. Об этом в пятницу, 8 декабря, рассказал президент России Владимир Путин во время церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России.
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Глава государства отметил, что среди награжденных немало тех, кто для выполнения поставленных боевых задач "успешно и мастерски применял современные технологии, беспилотные летательные аппараты", сообщает "Интерфакс".

Они смело и отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры, среди которых совсем молодые люди, собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки и другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства. Полностью развеяли миф об их неуязвимости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что Россия идет только к победе, при этом Запад в лучшем случае может рассчитывать лишь на замороженный конфликт. Риттер поинтересовался, "что может быть лучше демонстрации россиянам и всему миру горящих американских танков".

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