Путин назвал главные качества российских героев

Президент вручил награды бойцам, удостоенным звания Героя России

Для героев России определяющие качества — это честь, чувство долга и любовь к Родине. Об этом в пятницу, 8 декабря, рассказал президент России Владимир Путин во время церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" обладателям звания Герой России.

Российский лидер подчеркнул, что перед лицом нынешних испытаний миллионы россиян преисполнены решимости быть вместе со своей страной и поступать в соответствии с чувством долга и справедливости, сообщает ТАСС.

Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в специальной военной операции, в том числе наши молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества. Наш долг — знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего.

Ранее российский лидер обратился к матерям России со словами благодарности за все, что они делают для страны.

До того, встречаясь в Кремле с военнослужащими, которые проявили мужество, отвагу и героизм в ходе спецоперации, Владимир Путин почтил минутой молчания память бойцов, павших в сражениях. Российский лидер подчеркивал, что "все, кто на передовой, все и есть герои", при этом "неважно даже, к каким наградам они представлены".

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