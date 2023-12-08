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Путин назвал главные качества российских героев

14:40
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Президент вручил награды бойцам, удостоенным звания Героя России

Для героев России определяющие качества — это честь, чувство долга и любовь к Родине. Об этом в пятницу, 8 декабря, рассказал президент России Владимир Путин во время церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" обладателям звания Герой России.
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Российский лидер подчеркнул, что перед лицом нынешних испытаний миллионы россиян преисполнены решимости быть вместе со своей страной и поступать в соответствии с чувством долга и справедливости, сообщает ТАСС.

Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в специальной военной операции, в том числе наши молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества. Наш долг — знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего.

Ранее российский лидер обратился к матерям России со словами благодарности за все, что они делают для страны.

До того, встречаясь в Кремле с военнослужащими, которые проявили мужество, отвагу и героизм в ходе спецоперации, Владимир Путин почтил минутой молчания память бойцов, павших в сражениях. Российский лидер подчеркивал, что "все, кто на передовой, все и есть герои", при этом "неважно даже, к каким наградам они представлены".

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