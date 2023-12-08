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Путин объявил об участии в выборах президента в 2024 году

14:09
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Они впервые будут трехдневными

Российский лидер Владимир Путин будет участвовать в президентских выборах в марте 2024 года. Об этом стало известно в пятницу, 8 декабря, во время церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России.

Общаясь с одним из участников специальной военной операции Артемом Жогой, Владимир Путин рассказал, что собирается баллотироваться на новый президентский срок, сообщает РИА Новости.

Совет Федерации утвердил датой президентских выборов 17 марта 2024 года. В Центральной избирательной комиссии рассказали, что впервые в истории главу государства будут выбирать три дня — с 15 по 17 марта.

При этом в ЦИК подчеркнули, что организовывать дистанционное электронное голосование из-за рубежа не будут из соображений безопасности, чтобы не скомпрометировать выборы. В России ДЭГ на президентских выборах может применяться в ограниченном числе регионов, причем лишь в тех субъектах, в которых этот метод ранее уже использовали.

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