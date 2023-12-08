"Русский Халк" установил новый мировой рекорд

Он удерживал на протяжении минуты штангу весом 210 килограммов

Силач Сергей Агаджанян по прозвищу "Русский Халк" установил мировой рекорд – он одновременно удерживал на плечах штангу весом 210 килограммов и надувал до разрыва медицинские грелки. Об этом в интервью РИА Новости рассказал сильнейший человек России 2022 года Давид Шамей.

По данным агентства, рекорд состоялся в рамках подготовки к другому физиологическому вызову – удержанию автомобиля "Москвич". Новое достижение "Русский Халк" посвятил Дню героев Отечества, который традиционно празднуется 9 декабря.

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