Россиянина Тордена вновь задержали в Финляндии после освобождения

Финский суд отказался выдать его Украине

Финские пограничники задержали гражданина России Воислава Тордена сразу после освобождения из тюрьмы в городе Вантаа. Ожидается, что россиянина депортируют из Финляндии.

Как пишет Helsingin Sanomat, по инициативе Чехии и Норвегии на Тордена наложен запрет на въезд и нахождение на территории Шенгенской зоны, по этой причине россиянина вышлют из Финляндии.

Одного из бывших командиров диверсионно-штурмовой группы "Русич" Воислава Тордена (до смены паспорта — Ян Петровский) задержали в Финляндии летом по запросу украинских властей, поскольку Киев вменяет ему военные преступления на Украине в 2014-2015 годах.

Однако финское правосудие отказалось удовлетворить запрос Украины на экстрадицию Тордена и постановило освободить его из-под стражи за отсутствием оснований для дальнейшего содержания под арестом.

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