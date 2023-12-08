ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянина Тордена вновь задержали в Финляндии после освобождения

14:58
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Финский суд отказался выдать его Украине

Финские пограничники задержали гражданина России Воислава Тордена сразу после освобождения из тюрьмы в городе Вантаа. Ожидается, что россиянина депортируют из Финляндии.
Финляндия отказалась выдать Украине россиянина Тордена

Как пишет Helsingin Sanomat, по инициативе Чехии и Норвегии на Тордена наложен запрет на въезд и нахождение на территории Шенгенской зоны, по этой причине россиянина вышлют из Финляндии.

Одного из бывших командиров диверсионно-штурмовой группы "Русич" Воислава Тордена (до смены паспорта — Ян Петровский) задержали в Финляндии летом по запросу украинских властей, поскольку Киев вменяет ему военные преступления на Украине в 2014-2015 годах.

Однако финское правосудие отказалось удовлетворить запрос Украины на экстрадицию Тордена и постановило освободить его из-под стражи за отсутствием оснований для дальнейшего содержания под арестом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Полиция Финляндии
Полиция Финляндии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.