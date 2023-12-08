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Бельгия подтвердила готовность нового пакета санкций против России

15:15
  • пятница
  • 08 декабря 2023

В него включен запрет на закупку российских алмазов

Очередной санкционный пакет мер, направленных против России, уже подготовлен. Об этом в пятницу, 8 декабря, рассказал бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо.

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По словам политика, одним из важных элементов этого пакета является запрет на российские алмазы для рынка стран из "Группы семи" (G7), сообщает "Интерфакс".

На протяжении прошедших месяцев мы активно работали над тем, чтобы исключить эти алмазы, но таким образом, чтобы это не нанесло ущерба нам. И, наконец, мы и "Группа семи" (G7) пришли к соглашению.

Ранее сообщалось, что Брюссель разрабатывает законодательные меры, позволяющие членам Евросоюза ограничить или полностью перекрыть поставляющим газ компаниям из России и Белоруссии доступ к европейским газотранспортным сетям в случае угрозы интересам нацбезопасности.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин отмечал, что рассчитывать на смену антироссийского курса западными державами не приходится, но Россия справится с таким давлением. Хотя "о наших успехах говорят даже оппоненты", расслабляться рано, предупредил политик.

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