Путин вручил "Золотые Звезды" Героям России

Награждение прошло в Кремле

Владимир Путин в пятницу объявил о планах участвовать в президентских выборах в марте 2024 года. Глава государства заявил об этом в Кремле во время церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России. Она прошла в Георгиевском зале.

Награждение в Кремле традиционно заканчивается личным общением с президентом. Именно этот момент приглашенные гости и используют для того, чтобы задать вопрос, который на фронте, да и не только, без преувеличения, волновал практически всех.

Артём Жога, герой ДНР: Владимир Владимирович, вы так много сделали для нашего Донбасса. Совет Федерации назначил выборы президента РФ. И я в лице всего нашего народа, нашего Донбасса, наших воссоединенных земель хотел бы попросить вас принять участие в этих выборах. Потому что работы очень много. Благодаря вашим действиям, вашему решению мы получили свободу, право выбора. И мы хотим принять участие в выборах президента РФ. Вы наш президент. Вы нужны нам. Вы нужны России.

Путин: Спасибо большое. В разное время у меня были разные мысли. Сейчас вы правы. Сейчас в такое время нужно быть вместе. Я буду баллотироваться на должность президента РФ.

- Товарищ верховный главнокомандующий, разрешите передать слова от ребят, которые находятся на передовой. У ребят до ваших слов, озвученных сейчас, было переживание, будете баллотироваться, не будете. Так что мне было велено передать, чтобы вы, Владимир Владимирович, оставались с нами. Что вместе мы сила. И с вами мы победим.

Путин: Я еще раз хочу повторить: в разное время у меня были разные мысли по этому поводу. Но я понимаю, что сегодня по-другому нельзя. Так что буду баллотироваться.

- Спасибо.

Сегодняшний день действительно особенный. Награждение героев России. Да и место крайне подходящее. Георгиевский зал Кремля, который олицетворяет собой величие воинской и ратной славы России.

"Время не властно над памятью народа. Из поколения в поколения передаются чувства благодарности и преклонения перед подвигами героев. Тех, кто в разные времена и эпохи защищал свободу и независимость Отечества. Перед трудом ученых, управленцев, деятелей культуры, умножавших славу Отечества. Наш долг знать и чтить героев. Делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в будущем. Солдаты и офицеры, участники СВО, в том числе молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, который на протяжении веков отличали защитников Отечества. Их подвиги по-настоящему поражают. Ими гордится страна. И для меня, безусловно, честь вручить сегодня нашим военнослужащим золотые звезды Героев России", - отметил Путин.

Вот эти пятнадцать человек. Люди самых разных возрастов и званий. Уроженцы различных регионов. От Карелии до Приморского края. Представители абсолютно разных национальностей, плечом к плечу защищающих нашу общую, единую для всех Родину.

"Все, кто сегодня получает награды, проявили исключительную доблесть. Благодарю вас за службу Родине. Для вас, для ваших боевых товарищей, всех героев нашей страны превыше всего честь, долг, беззаветная любовь к отчизне. Эти качества сейчас определяющие. Они задают высочайшую планку ответственности для каждого из нас", - сказал Путин.

Среди награжденных Максим Поташев. Используя БПЛ, младший лейтенант выявил передвижение сразу двух диверсионно-разведывательных групп врага на западной бронетехнике. Оперативно передал координаты в штаб, в результате чего было уничтожено три БМП и 40 националистов. А это Эдуард Казымов. Он является командиром десантно-штурмовой роты. В бою он оказался ранен, однако от эвакуации отказался, продолжив командовать своим бойцами. В итоге все атаки противника, который превосходил по численности, были умело отбиты.

"Хочу сказать спасибо за столь высокую награду. Это не только моя заслуга, но и заслуга нашего подразделения. Хочу передать вам слова от парней. Мы верим в нашу победу, мы никуда не будем отступать и будем стоять до конца", - сказал Эдуард Казымов.

"Дорогие друзья, как мы видим, герои наши люди немногословные. Но они слово свое говорят на поле боя. И дела, которые они делают, говорят за них. Поздравляю, ребята, с наградами, с заслуженными званиями Героя России", - заявил Путин.

Именно на них сейчас ровняется страна, заявил президент. А также надеется на то, что они доведут начатое дело до конца, вернувшись домой с победой.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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