Песков опроверг обсуждение Путиным с Западом своего участия в выборах

Российский лидер будет баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин не обсуждал с зарубежными коллегами свое намерение участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом в пятницу, 8 декабря, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

8 декабря Владимир Путин рассказал, что "в разное время у меня были разные мысли", однако подчеркнул, что "сегодня по-другому и нельзя", поскольку "сейчас такое время, когда нужно принимать решение". После этого российский лидер объявил, что будет баллотироваться на должность президента Российской Федерации в ходе выборов, которые пройдут 15-17 марта 2024 года.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после объявления Владимира Путина о решении баллотироваться на новый срок отметила, что это "дает возможность абсолютному большинству россиян, доверяющих действующему президенту, видеть его в числе кандидатов и голосовать за него".

В ЦИК подчеркнули, что организовывать дистанционное электронное голосование из-за рубежа не будут из соображений безопасности, чтобы не скомпрометировать выборы. В России ДЭГ на президентских выборах может применяться в ограниченном числе регионов, причем лишь в тех субъектах, в которых этот метод ранее уже использовали.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"