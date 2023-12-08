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Опасные бактерии с Украины атаковали Европу

15:34
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Инфекция устойчива ко всем известным антибиотикам

По Украине распространяются опасные бактерии, устойчивые к противомикробным препаратам. Украинские граждане завозят эту инфекцию в Европу, выяснил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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По данным медиков, устойчивость бактерий к противомикробным препаратам приводит к большему числу смертей по всему миру, чем ВИЧ и малярия. В отчете CDC отмечается, что рост числа травматических ранений и связанной с войной нагрузки на медицинские учреждения на Украине стали причиной большого количества случаев выявления проникающих в Европу "полирезистентных организмов".

Ранее западные СМИ уже писали, что украинские беженцы и отправленные на лечение военные завозят в европейские страны устойчивые к антибиотикам инфекции. В частности, в военном госпитале в Германии врачи обнаружили у раненого украинского военнослужащего устойчивые ко всем имеющимся антибиотикам инфекции - акинетобактерию Баумана, энтерококк фэциум, клебсиеллу пневмонии и два различных вида синегнойной палочки, передает РИА Новости.

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