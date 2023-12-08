ФАС согласовала цены на российский препарат для лечения деменции

Стоимость составит порядка 477 рублей

ФАС согласовала цену на первый отечественный препарат для лечения деменции "Ривастигмин Канон" – цена за упаковку из 28 таблеток составит всего 477 рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ведомства, цена российского препарата сопоставлялась с зарубежным аналогом – препаратом "Экселон", стоимость которого почти на 20% выше и составляет порядка 565 рублей.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров ранее заявлял о планах открыть филиалы российских фармацевтических компаний на территории ОАЭ. Он подчеркивал, что на сегодняшний день производители достигли высоких компетенций в различных направлениях биоинженерии и нозологии.

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