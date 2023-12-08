В России заговорили о запрете абортов: почему эксперты против этой идеи

Такие инициативы не приводят к желаемым результатам

Одна из самых обсуждаемых сегодня в российском обществе тем - аборты. Часть и довольно серьезная часть людей, принимающих решения, уверена, что нужно запретить женщинам прерывать беременность, ну кроме тех случаев, когда на этом настаивают врачи. При этом мнение самих женщин этих власть имущих, что характерно, не интересует. При том, что к запрету абортов уже неоднократно обращались что в нашей стране, что в соседних, и весь опыт однозначно говорит о том, что, если женщина решила избавиться от ребёнка, она это всё равно сделает.

Новость, которая с новой силой разожгла споры о запрете абортов в России: депутаты Госдумы могут рассмотреть соответствующий законопроект уже весной. По данным источника РИА Новости, сейчас идёт работа над текстом документа. Впрочем, дискуссии о том, стоит ли возвращаться к практике запрета прерывания беременности, ведутся не первый месяц. За это время 11 регионов страны ввели свои ограничительные меры. В Крыму и Липецкой области аборты теперь проводят только государственные медучреждения. В Мордовии, Калининградской и Тверской областях под запретом склонение к прерыванию беременности. Сюда попадают принуждение к аборту, подкуп, обман и уговоры женщины провести такую операцию. Ужесточить ответственность - вплоть до уголовной - за подобные призывы ранее предлагала сенатор Ольга Ковитиди.

В Совете Федерации поспешили предостеречь от необдуманных законодательных инициатив. А также заверили: ни о каком запрете на федеральном уровне не может быть речи.

"Я абсолютно уверена, что никакие запреты, давление, кампанейщина, криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. Государство по этому пути точно не пойдет. На мой взгляд, сейчас нужно снизить накал риторики, перенести это обсуждение в плоскость здравого смысла и продолжить кропотливую профессиональную работу, которая исключала бы ошибки и невзвешенные предложения, не приводила к тревогам в обществе", - заявила Валентина Матвиенко.

Тем более, что попытки повысить рождаемость с помощью запрета абортов в нашей истории уже были. Советская Россия стала первой в мире страной, которая в 1920 году разрешила прерывание беременности по желанию женщины. Однако уже в 36-м подобные операции признали уголовным преступлением. Как следствие – расцвет подпольных абортариев, где зачастую работали люди без медицинского образования.

"Я был свидетелем того, как молодая женщина сделала криминальный аборт, начался сепсис. Пришла семья: муж с ребенком, которому нет года, на руках. Папа, мама, ещё родственники. Она в полном сознании уходит из жизни. Вот это криминальный аборт. Вот эти смерти они выросли в десятки раз. Проблему абортов не решили. Просто его перевели в другую категорию, где он являлся уже для жизни опасной процедурой", - рассказал Владислав Корсак, генеральный директор "Международного центра репродуктивной медицины".

Запрет действовал вплоть до 1955 года. С тех пор аборты в нашей стране не запрещали. И если обратиться к статистике Госкомстата СССР, становится очевидно: ни запрет операций, ни разрешение существенно не повлияли на общую картину рождаемости.

"В те периоды, когда аборты были очень сильно ограничены, чтобы не сказать полностью запрещены, во-первых, они все равно делались. А, во-вторых, уж особо сильно в течение нескольких лет рождаемость не повышалась. Может быть, в первый год – да, но впоследствии она все равно не давала ожидаемого результата", - пояснила Нина Русанова, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, демограф.

Подобные примеры есть и в зарубежной практике. Польша с начала 90-х продолжает ужесточать законодательство в отношении абортов. Совсем недавно, в 2020-м, Конституционный суд страны запретил проводить операцию даже в том случае, если у плода выявлены неизлечимые заболевания. Прервать беременность можно только в двух случаях: если она наступила в результате изнасилования или угрожает жизни матери. Новый закон вывел на улицы сотни тысяч несогласных.

Однако, вопреки прогнозам законодателей, рождаемость в Польше упала до рекордно низких показателей: на свет появляется около 300 тысяч младенцев в год. Меньше в последний раз рождалось только в годы Второй мировой войны. Вывод прост: те, кто хочет рожать, и так рожают, кто не хочет – находят способы прервать беременность. Например, едут в другую страну или штат. В Старом и Новом свете давно процветает так называемый абортный туризм. Европейки чаще всего предпочитают делать операции в Германии, Великобритании и Нидерландах. Если, конечно, позволяют средства. Если же денег нет, то прибегают к опасным криминальным операциям.

А в результате – рост женской смертности. Причем, известны случаи, когда причиной гибели становился не сам аборт, а его отсутствие. В американском штате Техас, где аборты вне закона, в эти дни разыгрывается настоящая драма. Врачи сообщили Кейт Кокс, что её плод нежизнеспособен, а дальнейшая беременность опасна для неё самой. Однако суд отклонил просьбу разрешить прервать беременность. Заявив, что женщине "придется ждать пока ее ребенок не умрет внутри нее".

В той же Польше два года назад стало известно о смерти женщины, которая находилась на 22-й неделе беременности. Иза пороков развития плод погиб. Но врачи, боясь ответственности, отказывались проводить аборт. В результате женщина умерла от септического шока.

Но даже если аборт не является медицинской необходимостью, нельзя забывать и о социальной составляющей. Согласно статистике, после бесед с психологом каждая пятая беременная женщина в России решает оставить ребёнка. Однако, где гарантия, что он не окажется потом в детском доме, а будет жить в любви и достатке.

"В этом случае на свет появляются нежеланные дети. Очень часто бывают ситуации, когда не хватает средств на его содержание", - говорит Нина Русанова.

Звучали даже предложения платить за отказ от аборта: мол, государство само воспитает. Но вместо того, чтобы множить статистику детей-сирот в стране, возможно, стоит сосредоточиться на другом – заботе о беременных. Например, давно обсуждается идея создать дневные ясли в вузах, где мама-студентка оставит ребенка на время занятий. Поддержка государства, продвижение семейных ценностей, общее финансовое благополучие россиян могут принести куда большие плоды.

"Здесь самые разные мероприятия, которые показали бы женщине, что, если она беременна, то государство заботится о ней. Все вокруг рады и сделают все возможное для того, чтобы не было негативных последствий, связанных с тем, что она будет занята вынашиванием беременности, рождением ребенка, уходом за этим ребенком", - рассказал Владислав Корсак.

Ну и, в конце концов, есть огромное количество женщин, которые действительно хотят стать матерями. Но вынуждены прибегать к искусственному оплодотворению или суррогатному материнству. Однако и здесь сталкиваются с постоянными ограничениями. Это касается и возраста, и запрета частичного донорства – когда лишь один родитель является генетическим. И, возможно, чем принуждать кого-то к счастью через запреты, стоит разрешить быть счастливыми тем, кто этого уже по-настоящему хочет.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"