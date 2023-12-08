Журнал в этом году решил не вмешиваться в большую политику

Журнал Time долго интриговал и наконец на неделе назвал персону года. Ей весьма неожиданно стала американская певица Taylor Swift - как самая удачливая и больше всех заработавшая представительница индустрии развлечений. При том, что в шорт-листе был и Си Цзиньпин, и король Карл III, и даже Владимир Путин. С одной стороны, первый за почти 100 лет не политик - это довольно изящный выход из положения, когда весь мир с интересом смотрит, хватит ли у американцев смелости выбрать человеком года китайца или русского. А, с другой стороны, тем очевиднее оказалась нехватка у редакции журнала этой смелости.

100 лет назад в Америке поступил в продажу первый в мире новостной еженедельник. И с тех пор для любой публичной персоны появление на обложке Time считалось пиком карьеры.

С 1927 года редакция ввела традицию в декабрьском номере называть "Человека года". И победа в этой номинации присуждалась исключительно тому, кто на 100 процентов соответствовал единственному критерию - этот человек должен был оказать наибольшее влияние на мир за предыдущие 12 месяцев, и не важно – это было хорошо или плохо для мира. Так что на главную обложку попадали только те персоны, которые в представлении не нуждались.

Но в этом году Time - законодатель моды в журналистике – решил отказаться от своих же традиций. Из-за этого даже статью в честь "Человека года" пришлось начинать не с поздравлений, а с оправданий:

"Отбор на протяжении многих лет проходил по определенным шаблонам. Выбранный человек, как правило, был представителем традиционных сфер власти".

Прочитав эту сказочную ахинею, американские журналисты стали требовать от представителей журнала объяснений. Потому что даже они не смогли понять, что именно позволило 33-летней певице обойти всех остальных кандидатов из шорт-листа. А именно: короля Великобритании Карла III, главу Китая Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина, одного из ведущих специалистов в области искусственного интеллекта Сэма Альтмана, актёров - участников голливудских забастовок против искусственного интеллекта, рекордсмена кассовых сборов – первый в истории игровой фильм о кукле Барби, главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и прокуроров Минюста США, которые пытаются посадить Дональда Трампа.

"В этом году мы выбрали человеком года того, кто принёс свет и радость миру. Это не значит, что мы не обращаем внимания на серьёзные проблемы. Но, влияние Тейлор Свифт не поддаётся измерению. Всё дело в том, как вы заставляете людей чувствовать себя, как вы создаёте сообщество. Именно поэтому она достойна столь высокого признания", - заявил Сэм Джейкобс, главный редактор TIME.

В переводе с дипломатического языка на обывательский, журнал Time в этом году решил не вмешиваться в большую политику. Единственное, на что у редакции хватило смелости, это абсолютно проигнорировать лидера киевского режима, хотя в 2022-м именно Зеленский был назван главной персоной года. В этот же раз, подводя итоги, об Украине американцы даже не вспомнили. Зато о Киеве не забыли британские журналы, и они над Зеленским откровенно издеваются.

Очередной журнал в очередной раз признал – Россию изолировать не удалось. Собственно, в этом ничего удивительного нет. Ну и, к тому же, сам запад не соблюдает свои санкции. Например, активно продолжает покупать российские газ и нефть – только в разы за них переплачивая. По мнению, опять же, британских журналистов, этот бардак происходит, потому что Америка теряет авторитет – то есть мир начинает погружаться в многополярный беспорядок. А усугубляют этот процесс, естественно, Россия и Китай.

"Мы называем это многополярным расстройством. Послевоенный однополярный период, когда Америка была единственной сверхдержавой, подошёл к концу. Очевидно, что сейчас у нас более напористые Россия и Китай. И это действительно означает, что мы приближаемся к миру, в котором, вероятно, будет больше хаоса, беспорядка и конфликтов", - отметил Том Стэндэйдж, заместитель редактора The Economist.

Конечно, конфликтов станет больше – если коллективный запад по приказу Вашингтона будет, даже во вред себе, продолжать пытаться сдерживать давно назревшие изменения и в мировой экономике, и в целом в геополитике.

"Мы-то хотим создать новую модель, реально демократическую, такую, где верх действительно берёт настоящая честная конкуренция всех участников экономической деятельности. Такое изменение ландшафта мировой экономики, выход на первый план новых лидеров – это объективный и во многом закономерный процесс", - заявил Путин.

Словом, лишь один прогноз британских журналистов можно считать правильным – то, как сложится грядущий год, будет зависеть исключительно от итогов выборов аж в 70 странах. А это значит - что-либо загадывать сейчас просто бессмысленно, остается только ждать прихода 2024-го, ждать, затаив дыхание.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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