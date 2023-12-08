Выставка-форум "Россия" на ВДНХ продолжает привлекать посетителей

Она пользуется огромным спросом

Уже месяц как на ВДНХ проходит уникальная выставка-форум "Россия". И за этот месяц её посетили уже более 2 миллионов человек. Причем, поток желающих полюбоваться на главные национальные достижения, да ещё и удобно собранные в одном месте, лишь растёт.

Это – птица? Это – самолёт? Нет! Это – привет из Приморья. Да что там парусник у Центрального павильона ВДНХ? На Театральной площади недавно были замечены космонавты! А вот нечто вальяжно вышагивает рядом с комплексом небоскребов Москва-Сити.

Исполин – символ достижений Хабаровского края. Впрочем, на ВДНХ за месяц работы выставки "Россия" и не такое видели. Декабрь, как принято говорить, диктует повестку. У кого отчеты, подведение итогов, беготня, а тут – сплошной праздник!

Татарский Кыш Бабай, осетинский Митын Дада, ямальский Ямал Ири, ну и, конечно, русский Дед Мороз. Ну в какой еще стране мира есть как минимум 18 новогодних волшебников? Чудо - в чистом виде!

Здесь вообще умеют удивлять. За месяц работы провели десятки тысяч экскурсий. Встретили двухмиллионного посетителя и сыграли несколько свадеб. Но главное - показали, как выглядит и даже звучит наша страна. Да и Тамбовский волк кому-то товарищ. А грозный медведь с секирой с герба Ярославской области - очень даже добродушный и симпатичный.

С зубрами история еще интереснее. Они практически исчезли в 20-х годах прошлого века. В заповедник "Орловское полесье" последних особей свозили едва ли не со всей Европы. Свежий воздух, бескрайние просторы и правильный уход сделали свое дело. По данным последней переписи зубров, а такая действительно существует, в России их 2355! А вот сколько саженцев у знаменитого Тургеневского дуба никто сказать не берется. Поговаривают, даже где-то в пригороде Парижа их высаживали. Ну а сам дуб, хоть и был в почтенном возрасте повален ураганом, занял свое место где-то в коллективном бессознательном.

Одними зрелищами, впрочем, сыт не будешь! Увлекательное гастрономическое путешествие - в "Доме русской кухни. Одних только тульских пряников за месяц съели семь тонн.

"В Дни Свердловской области в Новом Простоквашино съели за 6 дней 23 тысячи пельменей. Также популярностью пользуется шоколад с необычным вкусом. Нам привозят его из Приморья. Это вкус морского ежа. Вкус морской капусты, вкус соли", - рассказала Анастасия Звягина, заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия".

Все калории можно отработать тут же, на катке. Два дня в неделю даже утреннюю разминку проводят. В общем, скучать на выставке точно не придется. Чтобы полностью её обойти, посчитали организаторы, потребуется 5-6 дней. А впереди открытие еще нескольких павильонов – например, "Города для жизни сбываются".

Космос, авиация, промышленность, сельское хозяйство! Всё то, чем так гордится большая страна, на огромных медиа-экранах. Этот тоннель сравнивают с футуристичным коллайдером и называют самым большим кинотеатром в мире! Ведь его длина 166 метров.

Все российские регионы, стенды министерств и госкорпораций. Вот, например, гигантские ледоколы и шасси отечественного лимузина "Аурус". У "Росатома" - свой отдельный павильон. Макет кабинета Сталина и детальный рассказ о том, как создавалось самое грозное оружие – атомная бомба.

А вот главное богатство нашей страны были, есть и будут люди! Россию даже называют "страной добровольцев", ведь практически каждый четвертый ее житель так или иначе участвует в волонтерском движении, подчеркивает президент, вручая награду в главной номинации премии "Мы вместе".

Вся страна сейчас сплотилась! На выставке, например, можно написать письмо солдату. Н, а 9-летний Платон из Курска рассказал президенту о своём проекте: "Сейчас мы передаем на спецоперацию нашим бойцам носки, шапки, варежки, закрутки. Потому, что сейчас зима".

Ну и куда без традиционной "Ёлки желаний". Владимир Путин ежегодно участвует в акции. Поездка на Байкал и в Петербург, а еще - попробовать себя в качестве ведущего новостей – именно это загадили ребята. Ну а всем остальным посетителям выставки "Россия" Путин тоже пожелал исполнения желаний.

А чтобы уж точно сработало, можно покрутить традиционные бурятские барабаны, примерить волшебные нефритовые валенки, соорудить пирамиду из камчатского магнитного песка, ну или по старой-доброй традиции загадать желание под новогодней ёлкой. Благо, их на ВДНХ по числу регионов аж 89!

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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