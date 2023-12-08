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В Кремле дали разъяснения по началу предвыборной кампании Путина

15:55
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Нюансы еще предстоит уточнить

Предвыборная кампания Владимира Путина в рамках подготовки к мартовским выборам президента России де-факто уже стартовала. Об этом в пятницу, 8 декабря, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Спикер Кремля напомнил, что юридически речь о начале избирательной кампании пока не идет, так как Путин еще не зарегистрирован Центризбиркомом в качестве кандидата в президенты. Нюансы предвыборной кампании еще предстоит определить.

Песков подчеркнул, что объявление главы государства об участии в президентских выборах в марте 2024 года не было "домашней заготовкой" — Владимир Путин действительно отреагировал на обращения граждан России, сообщает РИА Новости.

Ранее Песков подчеркивал, что Владимир Путин не обсуждал с зарубежными коллегами свое намерение участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Российский лидер перед объявлением о решении баллотироваться на новый срок отмечал, что "в разное время у меня были разные мысли", однако "сейчас такое время, когда нужно принимать решение".

До этого глава партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Миронов заявлял, что кандидатом в президенты России от этой политической силы на съезде 23 декабря будет выбран Владимир Путин.

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