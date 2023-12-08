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Польский генерал призвал Зеленского уйти в отставку

15:58
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Украинский лидер разжигает конфликт между военачальниками

Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку с поста президента Украины. Украинский лидер разжигает конфликт между военачальниками, чем сильно ослабляет свою позицию, заявил польский генерал Вальдемар Скшыпчак.

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Как заявил генерал в интервью газете Rzeczpospolita, такая ситуация беспокоит поддерживающую Украину коалицию - Киев сам не знает, чего хочет, и вносит путаницу в командование. Возможно, настало время, чтобы усталый президент ушел в отставку, заявил Скшыпчак.

Западные СМИ на днях привели данные внутренних опросов общественного мнения на Украине. В соответствии с ними, рейтинг доверия к Зеленскому упал до 32%. Это вдвое ниже, чем рейтинг  главнокомандующего ВСУ Залужного – ему доверяют 70% респондентов.

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