Украинский лидер разжигает конфликт между военачальниками

Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку с поста президента Украины. Украинский лидер разжигает конфликт между военачальниками, чем сильно ослабляет свою позицию, заявил польский генерал Вальдемар Скшыпчак.

Как заявил генерал в интервью газете Rzeczpospolita, такая ситуация беспокоит поддерживающую Украину коалицию - Киев сам не знает, чего хочет, и вносит путаницу в командование. Возможно, настало время, чтобы усталый президент ушел в отставку, заявил Скшыпчак.

Западные СМИ на днях привели данные внутренних опросов общественного мнения на Украине. В соответствии с ними, рейтинг доверия к Зеленскому упал до 32%. Это вдвое ниже, чем рейтинг главнокомандующего ВСУ Залужного – ему доверяют 70% респондентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"