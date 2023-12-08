ПВО России сбила за неделю пять самолетов и две сотни дронов ВСУ

Уничтожен и вертолет Ми-8
Пять боевых самолетов ВВС Украины сбили за неделю российские системы противовоздушной обороны. Как сообщили в Минобороны России, также уничтожено 224 беспилотных летательных аппарата.
По данным военного ведомства, сбиты три Миг-29 и два Су-25 ВВС Украины, а также один вертолет Ми-8. Перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, одна управляемая авиационная бомба JDAM.
На Краснолиманском и Купянском направлении подразделения ВС России улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили более 1900 военнослужащих.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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