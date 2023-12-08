Собянин: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира

Архитектурно-художественная подсветка зданий делает город привлекательнее

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал об архитектурно-художественной подсветке города. По его словам, более миллиона осветительных приборов зажигается в городе по вечерам.

Мэр напомнил, что днем рождения уличного освещения столицы считается 8 декабря 1730 года. "Спустя почти 300 лет Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. Всего по вечерам в столице зажигается больше миллиона осветительных приборов", – рассказал Собянин в своем Телеграм-канале.

По словам мэра, архитектурно-художественная подсветка зданий делает город еще привлекательнее. Освещение также помогает горожанам чувствовать себя более комфортно и безопасно.

В ноябре Собянин рассказал, как в Москве сохраняют исторический облик станций метро. В столичной подземке 48 станций - объекты культурного наследия. При восстановлении утраченных деталей и элементов декора реставраторы сохраняют их архитектурные особенности.

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