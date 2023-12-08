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Пескова впечатлил уровень поддержки Путина россиянами

17:10
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Слова поддержки присылают к прямой линии

Уровень поддержки президента России Владимира Путина гражданами страны впечатлил пресс-секретаря российского лидера. Дмитрий Песков сообщил, что многие из обращений, которые присылают россияне к прямой линии с главой государства – это не жалобы, а слова поддержки.

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По словам Пескова, люди считают, что президент обязан баллотироваться, идти дальше. Представителя Кремля поразило, что это люди из разных регионов и разного возраста.

Как сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1", после заявления Путина об участии в выборах в 2024 году характер подготовки к прямой линии немного поменяется. В этом году прямая линия и большая пресс-конференция президента пройдут в совмещенном формате 14 декабря.

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