Агутина экстренно госпитализировали в московскую больницу

Певец жаловался на сильные боли

Экстренно госпитализирован российский певец Леонид Агутин. Как сообщает Telegram-канал Mash, артист доставлен в одну из московских больниц после жалоб на сильные боли в ноге.

Предварительный диагноз, поставленный врачами после осмотра - тромбоз глубоких вен. Медики считают, что артисту предстоит продолжительное серьезное лечение.

В результате концерты Леонида Агутина в Сочи и в Дубае, назначенные на 3 и 5 января, оказались под угрозой срыва. Выступления певца на новогодних корпоративах также под большим вопросом.

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