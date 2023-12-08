МОК разрешил россиянам участвовать в ОИ-2024 в нейтральном статусе

В командных видах спорта Россия и Белоруссия представлены не будут

Россияне и белорусы смогут участвовать в Олимпийских играх 2024 года. По решению Международного олимпийского комитета, атлеты из России и Белоруссии допускаются к туриниру в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Как сообщается на сайте МОК, на данный момент квалификацию прошли только восемь российских и трое белорусских спортсменов. При этом страны вообщен не будут представлены на ОИ в командных видах спорта.

Большинство спортивных федераций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК еще в феврале 2022 года. Теперь комитет решил, что к турниру не допускаются атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также спортсмены, имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

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