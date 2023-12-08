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Бойцы Южной группировки войск захватили "опорник" ВСУ у Богдановки

18:51
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Наступление продолжается

Подразделения Южной группировки ВС России веду наступательные действия. Отряды захватили опорный пункт ВСУ в районе Богдановки в ДНР, передает РИА Новости.

Разведчик рассказал о скоплении ВСУ в районе Часового Яра и Богдановки
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Как рассказал агентству помощник командира отряда "Енисей" Алексей Селиванов, ВС России отсекли подразделения ВСУ от основного пути снабжения на одном из участков. В результате отвлекающего маневра разведгруппа зашла в тыл противнику.

По словам военного, бой произошел в районе Богдановки Бахмутского района ДНР. Для этой операции было использовано три группы бойцов подразделения "Север-V". В результате девять боевиков ВСУ были уничтожены, остальные бежали. Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что за 3-8 декабря на донецком направлении "Южной" группировкой войск уничтожено более 1560 военнослужащих ВСУ.

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