Число пострадавших от отравления учеников школы в Волгодонске достигло 12

Специалисты выясняют источник инфекции

Число госпитализированных учеников школы Волгодонска Ростовской области достигло двенадцати. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.

Как сообщили в Следственном комитете, дети почувствовали недомогание после посещения школьной столовой. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В школе отобраны пробы продуктов питания и воды. Персонал пищеблока обследован на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций. Ход расследования держит на контроле прокуратура Ростовской области, передает РИА Новости.

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