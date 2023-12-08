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Самолет "России" аварийно приземлился в Минводах

20:32
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Причина – разгерметизация кабины

Самолет авиакомпании "Россия" рейсом из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Экипаж принял решение о посадке в связи с разгерметизацией кабины лайнера.

Названа предварительная причина аварийной посадки самолета под Новосибирском
Названа причина жесткой посадки вертолета на Ставрополье

По данным оперативных служб, аварийная посадка произведена в 19:13. Обошлось без возгорания, погибших и пострадавших нет, передает ТАСС.

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что во время полета у самолета Airbus сработал датчик давления, после чего командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. На борту лайнера было 11 пассажиров, за ними уже вылетел резервный борт.

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