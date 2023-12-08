В Киеве заявили о бойкоте Олимпиады-2024 после допуска на Игры россиян

Россиянам и белорусам разрешили участвовать в нейтральном статусе

Решение Международного олимпийского комитета о допуске российских и белорусских атлетов к Играм в Париже вызвало возмущение в Киеве. Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный не исключил бойкота Олимпиады украинскими спортсменами.

По словам Бедного, окончательное решение будет принято после консультаций с украинским спортивным сообществом. Также необходимо посоветоваться с высшим политическим руководством страны, пишет Telegram-канал министерства.

МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже 8 декабря. Разрешается участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине или связанные с силовыми структурами России и Белоруссии к Играм не допускаются.

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