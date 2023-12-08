Сведения об образовании кандидатов в президенты России проверит Рособрнадзор

Данные передадут в ЦИК

Рособрнадзор проверит сведения об образовании кандидатов в президенты России. Данные о дипломах претендентов на высший государственный пост будут переданы в Центризбирком. Поручение Рособрнадзору дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отмечается в документе, опубликованном на портале правовой информации, Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки следует в установленные законодательством сроки проверить достоверность сведений о профессиональном образовании кандидатов.

Выборы президента России Совет Федерации назначил на 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин 8 декабря заявил о своем решении баллотироваться на этот пост. По данным последних опросов общественного мнения, его деятельность на посту президента одобряют 75,8% россиян.

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