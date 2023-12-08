Метро Киева затопило из-за разгерметизации

Шесть станций закрыты

Несколько станций метро в Киеве закрыты для движения поездов. Тоннели затопило из-за разгерметизации, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на городскую военную администрацию.

По данным издания, движение закрыто на шести станциях синей ветки — от "Демеевской" до "Теремков". В результате подтопления произошло смещение грунта. По оценкам специалистов, под угрозой устойчивость тоннельных сооружений – вплоть до обвала.

Масштабы проблемы оценивает мэр Киева Виталий Кличко, прибывший лично на место происшествия. Он демонстрирует затопленные тоннели в прямом эфире. Предполагается, что ремонтные работы могут занять до полугода.

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