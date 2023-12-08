ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Метро Киева затопило из-за разгерметизации

21:55
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Шесть станций закрыты

Несколько станций метро в Киеве закрыты для движения поездов. Тоннели затопило из-за разгерметизации, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на городскую военную администрацию.

В Киеве заявили о бойкоте Олимпиады-2024 после допуска на Игры россиян
Япония выделит Киеву помощь в размере 4,5 млрд долларов

По данным издания, движение закрыто на шести станциях синей ветки — от "Демеевской" до "Теремков". В результате подтопления произошло смещение грунта. По оценкам специалистов, под угрозой устойчивость тоннельных сооружений – вплоть до обвала.

Масштабы проблемы оценивает мэр Киева Виталий Кличко, прибывший лично на место происшествия. Он демонстрирует затопленные тоннели в прямом эфире. Предполагается, что ремонтные работы могут занять до полугода.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Киевское метро
Киевское метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.