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В России отмечают День Героев Отечества

10:21
  • суббота
  • 09 декабря 2023

Праздник уже встретили жители Приморья

В России отмечают День Героев Отечества. Памятная дата приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. Эту почётную награду получали воины, проявившие в боях особую смелость, мужество и отвагу.

Одними из первых праздник встретили жители Приморья. Во Владивостоке торжества проходят на центральной площади. Дань уважения героям отдают ветераны, студенты, школьники и военнослужащие.

Подробности - в репортаже Анастасии Мартыновой (смотрите видео).

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