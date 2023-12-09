Праздник уже встретили жители Приморья

В России отмечают День Героев Отечества. Памятная дата приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. Эту почётную награду получали воины, проявившие в боях особую смелость, мужество и отвагу.

Одними из первых праздник встретили жители Приморья. Во Владивостоке торжества проходят на центральной площади. Дань уважения героям отдают ветераны, студенты, школьники и военнослужащие.

Подробности - в репортаже Анастасии Мартыновой (смотрите видео).

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