Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны России рассказали о новых примерах героизма наших военнослужащих в зоне СВО. Старший сержант Сергей Некрасов и его расчёт самоходной артиллерийской установки предотвратил попытку радикалов вклиниться вглубь нашей обороны.

Заняв выгодную позицию и замаскировав орудие, Сергей запросил координаты неприятеля, а затем прицельным огнём уничтожил пять единиц бронетехники и большую часть пехоты противника. Продвижение врага было сорвано.

Младший лейтенант Алексей Катков, несмотря на массированный обстрел ВСУ, сумел быстро отремонтировать повреждённую станцию связи. Управление батальонной тактической группой было восстановлено, и по радикалам нанесен артиллерийский удар, сообщает "ТВ Центр".

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