США заблокировали в ООН резолюцию о прекращении огня в Газе

Это увеличит число жертв среди мирного населения

Голосование по резолюции о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта снова не принесло результатов. Документ заблокировали США, сообщает "ТВ Центр".

При 13-ти голосах "за" Вашингтон воспользовался правом вето, а Лондон предпочёл воздержаться. Проект внесли на рассмотрение Объединённые Арабские Эмираты, соавторами стали 97 стран. В тексте содержался призыв к немедленному перемирию, освобождению заложников, защите гражданского населения и свободному доступу гуманитарной помощи в сектор Газа.

Лицемерием и примером двойных стандартов назвал позицию США и Великобритании постпред Китая. А представитель нашей страны подчеркнул: Штаты уже два месяца намеренно блокируют мирные инициативы в интересах своего союзника - Израиля.

"В очередной раз цинично заблокировав призыв к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, наши коллеги из США буквально на наших с вами глазах вынесли смертный приговор ещё тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле, включая женщин и детей, а также пытающимся им помочь сотрудникам ООН. Оценку этим действиям Вашингтона даст история", - сказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Представитель России предупредил мировое сообщество: Израиль в одном шаге от совершения очевидного военного преступления. ЦАХАЛ уже установил систему труб и насосов, чтобы затопить морской водой километры тоннелей в секторе Газа. Помимо того, что там могут скрываться от обстрелов мирные жители, из-за загрязнения грунтовых вод территория анклава рискует превратится в безжизненную пустыню.

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