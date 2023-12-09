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Леса Мексики заполонили миллионы бабочек-монархов

11:26
  • суббота
  • 09 декабря 2023

Очень красивое зрелище

Королевство живых гирлянд. Миллионы бабочек собрались на ежегодный слёт в биосферном заповеднике в центральной Мексике, сообщает "ТВ Центр".

В тёплое время года этот вид под названием Данаида монарх обитает в США и Канаде, а в начале зимы мигрирует на юг. Бабочки преодолевают до трёх тысяч километров и буквально усеивают кроны деревьев.

Увидеть невероятное зрелище в заповедник специально приезжают туристы и любители природы. А энтомологи бьют тревогу: из-за глобального потепления, урбанизации и вырубки лесов популяция вида постепенно сокращается.

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