Израиль нанёс удары по жилым кварталам Газы

Погибли мирные жители

Армия Израиля продолжает массированные обстрелы сектора Газа с воздуха, суши и моря. За сутки жертвами атак стали более трёхсот палестинцев, среди них - женщины и дети. Удары нанесены по жилым кварталам Хан-Юниса и Рафаха. Интенсивные бои с движением ХАМАС идут в центральной части анклава и в самом городе Газа.

Армия обороны Израиля обвиняет ХАМАС в том, что движение прикрывается мирными жителями и гражданскими объектами. Накануне в одной из школ военные нашли вход в тоннель. Подземный коридор начинался в классе и вел к мечети в районе Шуджайя.

В Джебалии во время рейда спецназ задержал десятки мужчин и подростков. Как утверждают в Тель-Авиве, все они так или иначе могут быть связаны с ХАМАС.

В результате бомбардировок число погибших жителей Газы, Рафаха и Хан-Юниса выросло за сутки ещё на 310 человек. Это не считая тех, кого после ударов с воздуха до сих пор не могут найти под завалами. В больницах, куда привозят раненных, давно нет мест. Оборудования, которое было доставлено по линии ВОЗ, катастрофически не хватает. Каждый день в Газе люди умирают и от хронических заболеваний.

Накануне авиация разбомбила древнейшую в Газе мечеть. От памятника архитектуры VII века остались только камни и полуразрушенный минарет. ХАМАС заявило, что Израиль намеренно уничтожает культурные и исторические ценности. По подсчётам движения, за время противостояния в руины превращены 104 мечети и три древних церкви.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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