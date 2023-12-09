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Собянин рассказал о московских улицах, названных в честь Героев Отечества

11:56
  • суббота
  • 09 декабря 2023

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества

В Москве более 150-ти улиц названы в честь Героев Отечества. Об этом рассказал сегодня в социальной сети Сергей Собянин. Имена защитников Родины можно встретить на карте столицы почти в каждом районе.
В России отмечают День Героев Отечества

Так, в Сокольниках в 1960 году появилась улица Гастелло, названная в честь военного лётчика, Героя Советского Союза. В первые дни Великой Отечественной войны он направил свой горящий самолёт на механизированную колонну врага.

Мэр отметил, что многие названия были присвоены в послевоенные годы, но и сегодня в столице увековечивают память выдающихся личностей. Так, в поселении Филимонковском есть улица в честь пожарного, Героя России Чернышёва, который погиб, спасая людей в горящем бизнес-центре.

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