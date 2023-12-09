В Сибирь пришли аномальные холода

Похолодало до минус 40 градусов

Аномальное для декабря похолодание наблюдается в Новосибирской области. В регион пришли морозы за минус 40. Это примерно на 15 градусов ниже климатической нормы. Причиной тому - арктический антициклон. На улицах снежные заносы и гололедица, что осложняет движение транспорта. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.

В Челябинской области стало больше аварий. В регионе из-за сильных морозов создан оперативный штаб по работе ЖКХ. Погода повлияла и на расписание школьников - накануне им объявили внеплановый выходной.

В Баргузинском районе Бурятии из-за сильного ветра и снега на дорогах практически нулевая видимость. В Хабаровском крае - метель и ветер с порывами до 29 метров в секунду. Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах, а по возможности и вовсе воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"