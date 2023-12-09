ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сибирь пришли аномальные холода

13:09
  • суббота
  • 09 декабря 2023

Похолодало до минус 40 градусов

Аномальное для декабря похолодание наблюдается в Новосибирской области. В регион пришли морозы за минус 40. Это примерно на 15 градусов ниже климатической нормы. Причиной тому - арктический антициклон. На улицах снежные заносы и гололедица, что осложняет движение транспорта. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.
Москву атакуют аномальные морозы

В Челябинской области стало больше аварий. В регионе из-за сильных морозов создан оперативный штаб по работе ЖКХ. Погода повлияла и на расписание школьников - накануне им объявили внеплановый выходной.

В Баргузинском районе Бурятии из-за сильного ветра и снега на дорогах практически нулевая видимость. В Хабаровском крае - метель и ветер с порывами до 29 метров в секунду. Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах, а по возможности и вовсе воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мороз
Мороз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.