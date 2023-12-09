С участием спортсменов из ЛНР и ДНР
На Красной площади прошёл хоккейный турнир. Молодые спортсмены Донбасса провели товарищеский матч с командой "Звезда России".
На лёд вышли около 50-ти игроков из Донецка, Луганска и Мелитополя, а также известные хоккеисты. Как отметили организаторы, в соревновании не было победителей, так как команды играли без счёта.
На церемонии открытия матча было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии "Росмолодёжи" и Федерации хоккея России, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"